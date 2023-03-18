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    «Лион» и «Нант» сильнейшего не выявили

    «Лион» — «Нант»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В первом матче 28-го тура чемпионата Франции «Лион» принял «Нант». Игра закончилась с ничейным счетом 1:1.

    Кадр из поединка
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    Кадр из поединка

    На 2-й минуте встречи защитник хозяев Кастелло Лукеба привез автогол, а на 24-й минуте Александр Ляказетт исправил ошибку напарника, сравняв счет.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Нант 1:1
    Голы: 0:1 Кастелло Люкеба (автогол) (3'), 1:1 Александр Ляказетт (24') Лион: Реми Риу, Саэль Кумбеди, Деян Ловрен, Кастелло Люкеба, Николас Тальяфико, Йоанн Лепенан (Уссем Ауа, 74'), Максанс Какере (Райан Шерки, 58'), Корентин Толиссо (Тьяго Мендес, 74'), Брэдли Баркола, Александр Ляказетт (Мусса Дембеле, 65'), Amin Sarr (Жефферсон, 58') Нант: Мостафа Мохамед (Анди Делорт, 68'), Моузес Саймон (Людовик Блас, 68'), Флоран Молле, Эванн Гессан (Себастьен Коркия, 84'), Мусса Сиссоко (Самуэль Мутуссами, 67'), Андрей Жиротто, Фабьен Сентонс (Жауэн Аджам, 36'), Жан-Шарль Кастеллетто, Николя Паллуа, Жоао Виктор, Альбан Лафон Предупреждение: Жоао Виктор (29')

    «Лион» второй раз подряд сыграл вничью в Лиге 1. У него 41 очко и 10-е место в таблице.

    «Нант» не может выиграть в чемпионате 4-й тур подряд. С 30 очками команда занимает 12-е место в таблице.

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