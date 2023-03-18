Экс-арбитр Федотов заявил, что Левников должен был поставить пенальти в ворота «Краснодара»

Экс-судьяподелился мнением о решениях арбитра в матче РПЛ между

«Казарцев позвал Левникова посмотреть повтор правильно, футболист "Краснодара" не играл в мяч, была болкировка, а потом мяч отскочил в руку.

Когда происходит блокировка, а потом мяч отскакивает в руку в неестественном положении, надо назначать пенальти. Левников ошибся.

Второй момент Левников тоже упустил: Смольников выпрыгивал вверх, он был первым на мяче, а игрок "Локо" совершил фол по неосторожности, он поставил ему ногу на голеностоп. Тут Казарцев исправил ошибку Левникова», — сказал Федотов Чемпионату.

В матче 20-го тура РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» (3:2) и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.