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    Экс-арбитр Федотов заявил, что Левников должен был поставить пенальти в ворота «Краснодара»

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    Экс-судья Игорь Федотов поделился мнением о решениях арбитра в матче РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

    Кирилл Левников
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    Кирилл Левников

    «Казарцев позвал Левникова посмотреть повтор правильно, футболист "Краснодара" не играл в мяч, была болкировка, а потом мяч отскочил в руку.

    Когда происходит блокировка, а потом мяч отскакивает в руку в неестественном положении, надо назначать пенальти. Левников ошибся.

    Второй момент Левников тоже упустил: Смольников выпрыгивал вверх, он был первым на мяче, а игрок "Локо" совершил фол по неосторожности, он поставил ему ногу на голеностоп. Тут Казарцев исправил ошибку Левникова», — сказал Федотов Чемпионату.

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