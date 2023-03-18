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    Ахметов: Счастлив вновь вернуться в национальную команду, с воодушевлением жду предстоящий сбор

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    Полузащитник «Краснодара» и сборной России по футболу Ильзат Ахметов поделился эмоциями от вызова в национальную команду.

    Ильзат Ахметов
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    Ильзат Ахметов

    «Конечно, обрадовался, когда попал в расширенный список, это уже хорошая новость. Но обнадеживаться раньше времени не собирался. Ждал окончательный вариант состава, чтобы быть уверенным на сто процентов, надеялся на вызов.

    Когда увидел новость в интернете, очень обрадовался. Давно не был в сборной, очень соскучился. Счастлив вновь вернуться в национальную команду, с воодушевлением жду предстоящий сбор. За обедом пообщался с ребятами из "Краснодара", все поздравили. Со сборниками из других команд пока не говорил, увидимся в Новогорске и все обсудим. Буду рад увидеть ребят.

    Что могу сказать о сопернике? Сборная Ирана не нуждается в особом представлении. Это команда очень хорошего уровня, которая регулярно участвует в финальных турнирах чемпионата мира. В ее составе — хорошо нам известный Сердар Азмун, футболист высокого класса. Да и вообще в составе Ирана много мастеровитых игроков, а команда отлично организована. Уверен, матч с ними получится интересным. Будет непросто, поэтому надо выходить на поле с максимальной концентрацией и делать свое дело, — приводит слова Ахметова официальный сайт РФС.

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