Ахметов: Счастлив вновь вернуться в национальную команду, с воодушевлением жду предстоящий сбор

Полузащитники сборной России по футболуподелился эмоциями от вызова в национальную команду.

«Конечно, обрадовался, когда попал в расширенный список, это уже хорошая новость. Но обнадеживаться раньше времени не собирался. Ждал окончательный вариант состава, чтобы быть уверенным на сто процентов, надеялся на вызов.

Когда увидел новость в интернете, очень обрадовался. Давно не был в сборной, очень соскучился. Счастлив вновь вернуться в национальную команду, с воодушевлением жду предстоящий сбор. За обедом пообщался с ребятами из "Краснодара", все поздравили. Со сборниками из других команд пока не говорил, увидимся в Новогорске и все обсудим. Буду рад увидеть ребят.

Что могу сказать о сопернике? Сборная Ирана не нуждается в особом представлении. Это команда очень хорошего уровня, которая регулярно участвует в финальных турнирах чемпионата мира. В ее составе — хорошо нам известный Сердар Азмун, футболист высокого класса. Да и вообще в составе Ирана много мастеровитых игроков, а команда отлично организована. Уверен, матч с ними получится интересным. Будет непросто, поэтому надо выходить на поле с максимальной концентрацией и делать свое дело, — приводит слова Ахметова официальный сайт РФС.