В «Спартаке» отреагировали на слух о встрече с руководством судейского корпуса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что представители клуба провели встречу с руководством судейского корпуса.

«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога — пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Перед этим появилась новость о том, что представители «Спартака» в составе главного тренера Гилермо Абаскаля и его ассистентов провели встречу с Павлом Каманцевым и Виталием Мешковым из судейского корпуса.

Согласно информации СМИ, встреча была закрытой. На ней обсуждались судейские ошибки в матчах с участием «красно-белых».