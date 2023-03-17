В «Спартаке» отреагировали на слух о встрече с руководством судейского корпуса

«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога — пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
Перед этим появилась новость о том, что представители «Спартака» в составе главного тренера Гилермо Абаскаля и его ассистентов провели встречу с Павлом Каманцевым и Виталием Мешковым из судейского корпуса.
Согласно информации СМИ, встреча была закрытой. На ней обсуждались судейские ошибки в матчах с участием «красно-белых».