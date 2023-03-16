Агент: «Локомотив» превращается в клуб «Крылья Чертаново»

Агент, представляющий интересы ряда игроков, рассказал, что его удивляет в работе московского клуба.

«У "Локомотива", наконец-то, появился главный тренер и полноценный тренерский штаб. Мой коллега Владимир Кузьмичев не раз говорил, что после увольнения Марко Николича главного тренера в команде не было. Я полностью разделяю это мнение. Галактионов четко понимает, что нужно делать и пытается передать футболистам свое видение. Для этого ему нужно время.

А вот по работе высшего руководства клуба у меня есть вопросы.

В агентском мире бурно обсуждаются возможные трансферы "Локомотива". В контексте перехода в "Локо" появляются фамилии ведущих российских футболистов: Ежова, Цыпченко, Ломаева, Солдатенкова, Коваленко, Горшкова и Соколова. Некоторые из этих игроков должны были поехать на зимние сборы "Локомотива", но, в конечном итоге, их отцепили.

При этом, предложений по новым контрактам Баринова, Худякова, Жемалетдинова и Миранчука не поступало.

Нагорных долгие годы был членом совета директоров клуба. Еще при Кикнадзе, несмотря на свою должность, Юрий Дмитриевич чаще появлялся на матчах академии и главной команды "Чертаново", чем на матчах "Казанки" и молодежки "Локомотива". Сейчас мы видим, во что это выливается — клуб "Локомотив", по факту, превращается в клуб "Крылья Чертаново".

Массовые переходы игроков из академий определенного клуба — это не стратегия. При таком отношении нарушается вся вертикаль взаимодействия академии "Локо" с главной командой.

Академия "Локомотива" — одна из главных кузниц талантов в нашем футболе. При должном отношении и доверии, выпускники академии могут на долгие годы стать костяком "Локомотива". Учитывая сложную политическую и экономическую ситуацию в стране, ставка на свою молодежь является определяющей задачей.

Но, видимо, "Локомотиву" сейчас проще тратить деньги на игроков других клубов, чем воспитывать своих», — сказал Шпинев в интервью Sport24.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.