Писарев о неназначенном пенальти в игре «Спартак»- «Урал»: Карасев принял правильное решение

Тренер сборной Россиивысказался по поводу спорного эпизода в матче Кубка России между(1:1).

Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти в пользу «Спартака» в моменте с участием Сильвие Бегича и Кристофера Мартинса.

«Карасев, наш лучший арбитр, не назначил пенальти "Спартаку" в игре с "Уралом". Считаю, что это правильное решение.

Если проводить аналогию с моментом в игре с "Факелом", то и там не должно было быть пенальти.

Нельзя контактный вид спорта превращать в балет», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Ответный матч между «Спартаком» и «Уралом» состоится 5 апреля в Екатеринбурге.