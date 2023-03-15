Писарев о неназначенном пенальти в игре «Спартак»- «Урал»: Карасев принял правильное решение

Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти в пользу «Спартака» в моменте с участием Сильвие Бегича и Кристофера Мартинса.
«Карасев, наш лучший арбитр, не назначил пенальти "Спартаку" в игре с "Уралом". Считаю, что это правильное решение.
Если проводить аналогию с моментом в игре с "Факелом", то и там не должно было быть пенальти.
Нельзя контактный вид спорта превращать в балет», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».
Ответный матч между «Спартаком» и «Уралом» состоится 5 апреля в Екатеринбурге.