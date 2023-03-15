Пеллегрини о матче с «Ман Юнайтед»: Мы попытаемся изменить счет в этом противостоянии

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с

«Я считаю, что в футболе никогда не знаешь, с каким счётом может закончиться игра. Прошлый матч мы играли на выезде.

Но здесь, дома, с нашими болельщиками, зная с самого начала, есть все возможности для выхода в следующий раунд.

Мы должны стараться с самой первой минуты выиграть матч и попытаться забить голы, необходимые для прохода в четвертьфинал. А если не получится, то покажем хорошую игру и одержим победу на родном стадионе.

Поэтому я верю в свою команду, верю в наших болельщиков, мы пытаемся все вместе изменить счёт в этом противостоянии», — приводит слова Пеллегрини Manchester Evening News.

В первом матче «Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» со счетом 4:1. Следующий матч между этими командами состоится 16 марта. Начало встречи — в 20:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.