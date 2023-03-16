«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против испанского «Бетиса» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 16 марта, начало — в 20:45 мск. «Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Увы, но интрига в этом противостоянии почти отсутствует. «Бетис» слишком слабо сыграл на поле «МЮ».

Встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

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Ключевым стал второй тайм. После перерыва команда Мануэля Пеллегрини пропустила три мяча.

«Бетису» не повезло в том плане, что для «МЮ» это был первый матч после унизительного поражения от «Ливерпуля» (0:7). «Красные дьяволы» были решительно настроены доказать, что катастрофа на «Энфилде» была всего лишь досадным недоразумением.

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К слову, «Бетис» еще легко отделался. «МЮ» в этой игре нанес 26 ударов, 13 из которых пришлись в створ испанских ворот.

«Манчестер Юнайтед»

Через несколько дней после матча с «Бетисом» команда Эрика тен Хага снова расстроила своих болельщиков.

«Манчестер Юнайтед» потерял очки в АПЛ, не сумев выиграть у «Саутгемптона». Домашняя встреча с аутсайдером завершилась вничью — 0:0.

Но в данном случае действительно можно говорить про невезение. За десять минут до конца первого тайма прямую красную карточку получил Каземиро. Бразилец, для которого это удаление стало вторым в сезоне, пропустит четыре ближайших матча «МЮ» на внутренней арене.

В общем, «МЮ» окончательно потерял шансы на титул в АПЛ и теперь может сконцентрироваться на борьбе за победу в Лиге Европы.

В контексте предстоящей игры стоит добавить, что «МЮ» одержал лишь четыре победы в десяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Бетис» в этом матче можно поставить за 3.64, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «МЮ» — за 1.99.

По сути, «МЮ» уже решил задачу. Должно произойти что-то невероятное, чтобы «Бетис» совершил камбэк. А команда Пеллегрини вряд ли способна повторить подвиг «Ливерпуля», который разорвал оборону «красных дьяволов» в клочья.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.18.

Также можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма больше 1,5 за 2.73. «Бетис» наверняка постарается забить быстрый гол, в противном случае будет сложно рассчитывать на камбэк.