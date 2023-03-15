Орлов: Для «Динамо» зимний сбор может привести к отставке Йокановича

Комментаторвысказал мнение о перспективах московскогопосле зимних сборов.

«В РПЛ был перерыв — 104 дня. Футболисты не играли. Сейчас они должны набрать форму. Те же зенитовцы. Спартаковцы тоже есть, которые пока не набрали.

А для "Динамо" зимний сбор вообще может привести к отставке Йокановича. Посмотрим, что будет в матче с "Зенитом", но "Динамо" растеряло форму. У них есть игроки, но не команда», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, после возобновления сезона РПЛ «Динамо» победило «Крылья Советов» (1:0) и уступило «Краснодару» (1:3).