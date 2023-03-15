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    Клопп: «Ливерпулю» нечего терять в Мадриде

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от второго матча с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    В первом матче «Ливерпуль» проиграл «Реалу» на своем поле со счетом 2:5.

    «Мы здесь, чтобы сыграть с чрезвычайно сильным соперником и попытаться выиграть игру, какой бы сложной она ни была. Понимаю, что мы находимся в не лучшей ситуации. Мы не говорим "Мадриду": "Осторожно, мы идем". Это не та ситуация.

    Нам нечего терять, и это лучше, чем когда тебе есть что терять. Единственная проблема в том, что мы можем проиграть футбольный матч, а это действительно плохо. И если ты не показываешь здесь хороший футбол, ты не просто проигрываешь, ты получаешь настоящий удар.

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    • Все считают, что у нас нет шансов, и если я единственный, кто думает, что у нас есть немного шансов, то все в порядке. Мы на 100% аутсайдер. Но мы постараемся попробовать», — приводит слова Клоппа The Guardian.

    Матч «Реал» — «Ливерпуль» пройдет 15 марта, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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