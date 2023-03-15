Хусаинов: В матчах «Спартака» правила игры равны не для всех команд

Бывший арбитр ФИФАпрокомментировал ситуацию с неназначенным пенальти в воротав матче св Кубке России.

«В чьи ворота Безбородов не назначил пенальти? В ворота "Спартака". ВАР ему говорит: "Ты что, обалдел, что ли?" Рекомендации-то другие — в ворота "Спартака" надо назначать. И он назначает.

Карасев по правилам игры должен был назначить (пенальти в ворота "Урала"), но это было бы за "Спартак". А за "Спартак" нельзя по рекомендации вышестоящей. Если в пользу "Спартака", пенальти нет, а если в ворота "Спартака", то пенальти был — стратегическая линия судейства.

Это свидетельствует о том, что правила игры в нашем футболе равны, но не для всех команд: для кого-то они равнее. Арбитры, подвержены околофутбольному влиянию вышестоящих руководителей, которые рекомендуют принимать решения, учитывая цвет футболки», — приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.