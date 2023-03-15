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    Хусаинов: В матчах «Спартака» правила игры равны не для всех команд

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    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал ситуацию с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Уралом» в Кубке России.

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    «В чьи ворота Безбородов не назначил пенальти? В ворота "Спартака". ВАР ему говорит: "Ты что, обалдел, что ли?" Рекомендации-то другие — в ворота "Спартака" надо назначать. И он назначает.

    Карасев по правилам игры должен был назначить (пенальти в ворота "Урала"), но это было бы за "Спартак". А за "Спартак" нельзя по рекомендации вышестоящей. Если в пользу "Спартака", пенальти нет, а если в ворота "Спартака", то пенальти был — стратегическая линия судейства.

    Это свидетельствует о том, что правила игры в нашем футболе равны, но не для всех команд: для кого-то они равнее. Арбитры, подвержены околофутбольному влиянию вышестоящих руководителей, которые рекомендуют принимать решения, учитывая цвет футболки», — приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

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