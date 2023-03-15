Титов: Судейский заговор против «Спартака»? Ну хорош уже, это перебор

Бывший капитанответил на вопрос о судейском заговоре против московской команды в последних матчах.

«Судейский заговор? Ну хорош уже! Это перебор. Мы все время ищем какой-то заговор... Зачем? Судьи тоже люди, тоже ошибаются. Хотя порой их решения не поддаются логике.

Мешков допустил вопиющую ошибку, которая лишила "Спартак" двух очков. Их уже никто не вернет. Это, увы, печальная история. Я согласен с Соболевым, который после той встречи с "Уралом" поздравил всех болельщиков с победой. Но не надо всех арбитров подгонять под одну гребенку. Они разные. Кто-то более опытный, кто-то еще набивает себе шишки. Недавно прочитал о том, что Сергей Карасев очень сожалеет, так как не работает на играх Лиги чемпионов. Хотелось бы, чтобы наши рефери соответствовали именно европейскому уровню судейства, стремились к нему», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.