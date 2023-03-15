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    Титов: Судейский заговор против «Спартака»? Ну хорош уже, это перебор

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о судейском заговоре против московской команды в последних матчах.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Судейский заговор? Ну хорош уже! Это перебор. Мы все время ищем какой-то заговор... Зачем? Судьи тоже люди, тоже ошибаются. Хотя порой их решения не поддаются логике.

    Мешков допустил вопиющую ошибку, которая лишила "Спартак" двух очков. Их уже никто не вернет. Это, увы, печальная история. Я согласен с Соболевым, который после той встречи с "Уралом" поздравил всех болельщиков с победой. Но не надо всех арбитров подгонять под одну гребенку. Они разные. Кто-то более опытный, кто-то еще набивает себе шишки. Недавно прочитал о том, что Сергей Карасев очень сожалеет, так как не работает на играх Лиги чемпионов. Хотелось бы, чтобы наши рефери соответствовали именно европейскому уровню судейства, стремились к нему», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

  • Титов не считает, что «Спартак» наиграл на победу в матче с «Уралом»
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    • В настоящий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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