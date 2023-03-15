Титов не считает, что «Спартак» наиграл на победу в матче с «Уралом»

Бывший капитанподелился своим мнением о матче красно-белых с(1:1) в первой игре 1/2 финала Кубка России.

«Спартак наиграл на победу? Да я бы так не сказал. Мне кажется, в недавнем матче РПЛ (2:2) красно-белые были все-таки ближе к победе, чем вчера. Причем тогда болельщиков на трибунах было меньше, чем теперь. Парадокс, да? Радует, что зритель, когда нет ограничений, пришел на трибуны и проголосовал ногами за любимую команду. Спасибо болельщикам!

В принципе, у Промеса был хороший момент в концовке, но здорово сыграл Помазун. При этом не стоит забывать и про великолепное спасение Максименко после удара Юшина. Так что в этом плане наблюдается относительный паритет. Вратари были на высоте», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

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Ответный матч между «Спартаком» и «Уралом» состоится 5 апреля в Екатеринбурге..VrezNews1 /football/2023/03/14/spartak_ural_press/