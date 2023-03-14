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    Малком: Хочу сыграть как минимум 200 матчей за «Зенит»

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    Полузащитник «Зенита» Малком признался, что не думает об уходе из питерского клуба.

    Малком
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    Малком

    В минувшее воскресенье «Зенит» выиграл на своем поле у «Пари НН» (3:2). Этот матч стал для Малкома сотым в составе питерского клуба.

    «Я счастлив, что мне покорился этот рубеж, и, честно скажу, хотелось бы сыграть еще больше — ​150, 200 игр и так далее! Благодарю всех, кто с первого моего дня здесь окружил меня заботой и вниманием, спасибо Петербургу и болельщикам "Зенита" за то, что они всегда рядом, поддерживают и помогают нам побеждать и завоевывать титулы. Я ощущаю себя на сто процентов местным жителем, меня даже снег и холод больше не смущают, как это было раньше, привык ко всему абсолютно! Ведь это естественно, что, когда на улице снег и мороз, нам, бразильцам, привыкшим к солнцу и жаре, тяжелее показывать свою лучшую игру. Но меня уже не тревожит погода, снег точно не мешает, мне здесь очень хорошо.

    В августе будет четыре года, как я играю в "Зените", и это фантастическое время в моей жизни. Я очень рад, что провел здесь 100 матчей, потому что это вообще первый раз в моей карьере, когда я достигаю такой отметки в каком‑либо клубе. Для меня это гордость и честь, надеюсь, что и впредь смогу всеми возможными способами помогать команде выполнять поставленные перед ней задачи.

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    • Штаб и партнеры доверяют мне, я знаю, что могу принести пользу и на правом краю, и в центре, и слева. И когда команда на твоей стороне, ты чувствуешь такую уверенность в своих силах, что можешь играть где угодно и делать всё, что нужно, — ​и получается на пять баллов! Это доверие тренеров и игроков очень важно, с ним нет ничего невозможного.

    Я сразу же начал ощущать себя в Петербурге как дома — ​клуб окружил нас заботой, за что ему огромное спасибо, и все эти годы, куда бы я ни отправился, мне встречались только радушные и отзывчивые люди. Нам с моей девушкой очень нравится здесь, это красивейший город, в котором есть всё, что необходимо для жизни. Повторюсь, я уже давно чувствую себя как местный житель, неплохо понимаю по‑русски, пусть пока и не очень активно говорю сам. Петербург и "Зенит" — ​это любовь!», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».

    Напомним, в феврале Малком получил российский паспорт.

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