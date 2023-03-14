Агент: Абаскаль есть в списках пяти итальянских клубов

Футбольный агентзаявил, что за главным тренером «Спартака»следят итальянские клубы.

«Я знаю точно, что Абаскаль есть в списках пяти итальянских клубов. Он один из трех кандидатов», — сказал Гурцкая в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Абаскаль возглавил «Спартак» перед началом текущего сезона. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров, отставая от «Зенита» на восемь очков.

Напомним, ранее Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года.

Во вторник, 14 марта, «Спартак» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках Кубка России, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.