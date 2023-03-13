Юран: Сборной нужно играть международные турниры, поэтому в данной ситуации это хороший вариант

Известный российский тренерпрокомментировал новость о том, что сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

«Это международный турнир. В любом случае за неимением на данном этапе лучшего почему нет? Сборной нужно играть международные турниры, поэтому в данной ситуации это хороший вариант», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.