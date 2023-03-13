Шишкин: Принять участие в турнире в Азии — это оптимальный вариант

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал новость о том, что главная команда страны примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

«Было много разговоров, что из-за политической ситуации сборная не может играть на прежнем уровне. Я сторонник искать во всём какой-то позитив. Раз сложилась такая ситуация, то сборная и руководство РФС ищет какие-то варианты.

Я думаю, что на сегодняшний день принять участие в турнире в Азии — это оптимальный вариант. Если всё будут проходить в формате турнира, то почему бы и нет. Это всё же лучше, чем просто проводить сборы и товарищеские встречи, на которых нет никаких перспектив.

А тут всё-таки будет турнир — в том числе будет больше интереса со стороны болельщиков. И для самой сборной это будет глоток свежего воздуха. Ребята вспомнят, что такое настоящие официальные матчи», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.