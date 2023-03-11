Модрич, Кроос и Винисиус в стартовом составе «Реала» на матч с «Эспаньолом»

Тони Кроос и Лука Модрич Фото: globallookpress.com
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Камавинга, Кроос, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор.
«Эспаньол»: Пачехо, Кабрера, Монтес, Гомес, Хиль, Дардер, Грахера, Соуза, Санчес, Брейтуэйт, Хоселу.
«Реал» располагается на 2-м месте в турнирной таблице Примеры с 53 очками в активе. «Эспаньол» занимает 13-ю строчку (27).
Матч между этими командами состоится 11 марта в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.