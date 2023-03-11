ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»«Борнмут» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 15:54
    • Гол Влута принес «Уралу» победу на «Торпедо»
  • 15:39
    • «Спартак» — «Факел»: стартовые составы команд
  • 15:31
    • Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Ахмата»
    Все новости спорта

    Модрич, Кроос и Винисиус в стартовом составе «Реала» на матч с «Эспаньолом»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Эспаньол
    Стали известны составы на матч 25-го тура испанской Примеры «Реал»«Эспаньол».

    Тони Кроос и Лука Модрич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тони Кроос и Лука Модрич

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Камавинга, Кроос, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор.

    «Эспаньол»: Пачехо, Кабрера, Монтес, Гомес, Хиль, Дардер, Грахера, Соуза, Санчес, Брейтуэйт, Хоселу.

    «Реал» располагается на 2-м месте в турнирной таблице Примеры с 53 очками в активе. «Эспаньол» занимает 13-ю строчку (27).

    Матч между этими командами состоится 11 марта в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа «Ливерпуля»?
  • «Борнмут» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Спартак» разорвет оборону «Факела»
  • «Спартак» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Сливочные» в очередной раз дома справятся с «попугаями»
  • «Реал» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры