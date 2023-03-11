«Реал»
«Реал» вряд ли сможет защитить свой чемпионский титул. На текущий момент он идет вторым с 53 набранными очками, отставая аж на девять пунктов от лидирующей «Барселоны».
Мадридский коллектив в текущем первенстве часто терял баллы. Так за 24 проведенные встречи у него три проигрыша, пять мировых исходов и 16 побед. С реализаций у команды все в порядке — 47 забитых мячей, да и оборона на должном уровне — 18 пропущенных.
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Эспаньол
«Реал» после победы 21 февраля в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионом над «Ливерпулем» 5:2, не может выиграть на протяжении последующих трех матчей.
В этом отрезке «галактикос» уступили в родных стенах 0:1 «Барсе» в первой полуфинальной игре Кубка Испании, а также расписали мировые в чемпионате страны в дерби с «Атлетико» 1:1 и в гостях с «Бетисом» 0:0.
Календарь и таблица испанской Примеры
На «Сантьяго Бернабеу» в текущем розыгрыше Примеры «Реал» еще не знал горечи поражений. За 11 проведенных игр у него семь выигрышей и четыре мировых исхода.
«Эспаньол»
«Эспаньол» же в текущем сезоне ведет борьбу за выживания. И хотя он сейчас с 27 набранными очками идет на 13 позиции в турнирной таблице, но зону вылета он опережает всего на два балла.
«Попугаи» за 24 проведенные встречи первенства смогли отпраздновать шесть викторий, а также по девять раз играли вничью и уступали, забили 30 мячей при 36 пропущенных.
В минувшем туре «Эспаньол» проиграл на выезде соседу по турнирке «Вальядолиду» 1:2, а до этого он смог отпраздновать две виктории, одолев в гостях 1:0 аутсайдера «Эльче» и дома 2:1 «Мальорку».
Вне родных стен каталонцы в текущем чемпионате выступают сносно, выиграв три поединка из 12 проведенных при пяти ничьих и четырех фиаско.
В первом круге «Реал» обыграл «Эспаньол» на его поле со счетом 3:1, а в Мадриде «сливочные» выиграли у каталонцев в последних девяти очных поединках, причем восемь раз всухую.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают — 1.23.
На викторию «Эспаньола» дают — 15.50, ничья оценена — в 6.20.
Прогнозируем, что «Реал» в очередной раз справиться с таким удобным для него «Эспаньолом» на своем поле, пробив при этом фору в -1,5 гола.
Но особо крупной победы мадридцев мы не ждем и ожидаем, что они выиграют со счетом 2:0.