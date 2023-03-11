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    «Сливочные» в очередной раз дома справятся с «попугаями»

    «Реал» — «Эспаньол». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 11 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Эспаньол»
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    Винисиус Жуниор
    В субботу, 11 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках 25-го тура Примеры «Реал» сыграет против «Эспаньола» из Барселоны. Старт поединка запланирован на 16:00 по мск. «Реал» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Марта 2023 года
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    «Реал»

    «Реал» вряд ли сможет защитить свой чемпионский титул. На текущий момент он идет вторым с 53 набранными очками, отставая аж на девять пунктов от лидирующей «Барселоны».

    Мадридский коллектив в текущем первенстве часто терял баллы. Так за 24 проведенные встречи у него три проигрыша, пять мировых исходов и 16 побед. С реализаций у команды все в порядке — 47 забитых мячей, да и оборона на должном уровне — 18 пропущенных.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Эспаньол

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    «Реал» после победы 21 февраля в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионом над «Ливерпулем» 5:2, не может выиграть на протяжении последующих трех матчей.

    В этом отрезке «галактикос» уступили в родных стенах 0:1 «Барсе» в первой полуфинальной игре Кубка Испании, а также расписали мировые в чемпионате страны в дерби с «Атлетико» 1:1 и в гостях с «Бетисом» 0:0.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На «Сантьяго Бернабеу» в текущем розыгрыше Примеры «Реал» еще не знал горечи поражений. За 11 проведенных игр у него семь выигрышей и четыре мировых исхода.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» же в текущем сезоне ведет борьбу за выживания. И хотя он сейчас с 27 набранными очками идет на 13 позиции в турнирной таблице, но зону вылета он опережает всего на два балла.

    «Попугаи» за 24 проведенные встречи первенства смогли отпраздновать шесть викторий, а также по девять раз играли вничью и уступали, забили 30 мячей при 36 пропущенных.

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  • 02/03/2023

    • В минувшем туре «Эспаньол» проиграл на выезде соседу по турнирке «Вальядолиду» 1:2, а до этого он смог отпраздновать две виктории, одолев в гостях 1:0 аутсайдера «Эльче» и дома 2:1 «Мальорку».

    Вне родных стен каталонцы в текущем чемпионате выступают сносно, выиграв три поединка из 12 проведенных при пяти ничьих и четырех фиаско.

    В первом круге «Реал» обыграл «Эспаньол» на его поле со счетом 3:1, а в Мадриде «сливочные» выиграли у каталонцев в последних девяти очных поединках, причем восемь раз всухую.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают — 1.23.

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    На викторию «Эспаньола» дают — 15.50, ничья оценена — в 6.20.

    Прогнозируем, что «Реал» в очередной раз справиться с таким удобным для него «Эспаньолом» на своем поле, пробив при этом фору в -1,5 гола.

    Но особо крупной победы мадридцев мы не ждем и ожидаем, что они выиграют со счетом 2:0.

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    «Реал» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. «Сливочные» в очередной раз дома справятся с «попугаями»
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