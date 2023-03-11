Пятибратов: Расстроены из‑за результата, потому что много болельщиков приехало

Наставникподвел итог матча противв 19-м туре РПЛ.

«Сложный матч, напряженный, где в конце нам не хватило мастерства — "Спартак" нас продавил. Из плюсов: возвращение после 0:2. Но в итоге нас продавали. Мы справлялись с тем, чтобы не дать сопернику развивать быстрые атаки. Но мы расстроены из‑за результата, потому что много болельщиков приехало, мы им благодарны, как и всегда. В целом я доволен отношением к делу нашей команды, нам есть куда расти.

Мы прекрасно знаем, как наши болельщики любят команду. Для нас это неудивительно, что в таком количестве они поддержат нас. Но я думал, что болельщиков "Спартака" будет больше», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» остался на 2-м месте в таблице РПЛ с 39 очками, а «Факел» сохранил 14-е место с 14 баллами.