Клопп сравнил нынешних игроков «Ливерпуля» с трио Салах — Фирмино — Мане

Главный тренерзаявил, что клуб не пытается заменить трио

«Это выдающееся трио, которое невозможно повторить, потому что это были особые футбольные отношения, они играли отлично.

Задача для нас, учитывая все изменения, которые происходят в команде, состоит в том, чтобы построить что-то новое, а не заменить ушедших игроков.

Я действительно думаю, что парни, которых мы пригласили, имеют свой особый набор навыков, и мы должны немного перестроиться. Но у всех них есть потенциал быть действительно выдающимися, и именно поэтому мы приобрели их.

Ребята готовы развиваться, они молоды, у них впереди много футбольных лет. Моя работа — убедиться, что мы будем использовать их на правильных позициях и в правильной системе, и тогда они смогут показать свой максимум», — приводит слова Клоппа 90min.

По ходу нынешнего сезона форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил о том, что покинет клуб после окончания сезона.

«Мерсисайцы» занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками в активе.