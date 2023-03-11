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    Клопп сравнил нынешних игроков «Ливерпуля» с трио Салах — Фирмино — Мане

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб не пытается заменить трио Мохамед СалахРоберто ФирминоСадио Мане.

    Мохамед Салах и Роберто Фирмино
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    Мохамед Салах и Роберто Фирмино

    «Это выдающееся трио, которое невозможно повторить, потому что это были особые футбольные отношения, они играли отлично.

    Задача для нас, учитывая все изменения, которые происходят в команде, состоит в том, чтобы построить что-то новое, а не заменить ушедших игроков.

    Я действительно думаю, что парни, которых мы пригласили, имеют свой особый набор навыков, и мы должны немного перестроиться. Но у всех них есть потенциал быть действительно выдающимися, и именно поэтому мы приобрели их.

    Ребята готовы развиваться, они молоды, у них впереди много футбольных лет. Моя работа — убедиться, что мы будем использовать их на правильных позициях и в правильной системе, и тогда они смогут показать свой максимум», — приводит слова Клоппа 90min.

    По ходу нынешнего сезона форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил о том, что покинет клуб после окончания сезона.

    «Мерсисайцы» занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками в активе.

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