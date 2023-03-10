Известный агент назвал Игнатьева «профессиональным предателем»

Глава компании ProSports Managementподелился мнением о нападающем «Локомотива»

«Игрок решил не продлевать контракт, когда он закончился. Скажу вещь, которую никогда никому еще не говорил. На его папочке была подпись "Профессиональный предатель".

По его человеческим качествам всегда были вопросы, но до определенного момента уровень футбольного таланта перевешивал, да и мы верили, что наши любовь, тепло и отношение смогут его изменить», — приводит слова Ткаченко Sports.ru.

После прекращения сотрудничества с ProSports Management агентом Игнатьева стал Алан Агузаров.

В текущем сезоне Игнатьев провел в чемпионате России 13 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.