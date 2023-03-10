Колосков: Давайте забудем про Украину в контексте ЧМ-2030

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Марокко может заменить Украину в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030.

«Давайте забудем про Украину в этом контексте. Что касается Испании и Португалии, в свое время они конкурировали с Россией за чемпионат мира 2018 года, у них была замечательная, сильная заявка. Не знаю, на что они надеялись, они провалились в первом же туре, но заявка была сильная.

Поэтому я совершенно не понимаю, зачем им нужна третья страна, в данном случае — Марокко. С точки зрения развития футбола в стране, наверное, это пойдет в плюс, но в таком случае возникает множество других проблем, в первую очередь — логистических.

Сейчас это модно стало — объединятся под проведение крупных турниров, чего стоит только чемпионат мира (2026 года) в США, Канаде и Мексике.

В конкурентах у Испании‑Португалии вообще четыре страны Южной Америки и совместная заявка Саудовской Аравии, Египта и Греции. Такими темпами крупные футбольные турниры будут континентами организовывать.

Понятно, что государства не хотят брать на себя крупные расходы, в том числе строительство новых стадионов, но я считаю, что для успешной организации чемпионата мира или Европы достаточно максимум двух стран.

Есть хороший опыт: Бельгия — Голландия, Корея — Япония, этого вполне достаточно.

Хотя, посмотрите, насколько было сложнее организовать ЧМ‑2002 в двух разных странах: другой менталитет, другие требования. Все это было сложно, в том числе для болельщиков. Четыре страны — это вообще нонсенс. Можно сказать, что я категорически против совмещения, тем более, когда это касается трех стран и более», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Место проведения ЧМ-2030 будет названо на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.