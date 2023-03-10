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    Гальтье останется в «ПСЖ» как минимум до конца сезона

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    «Пари Сен-Жермен» не планирует в ближайшее время увольнять главного тренера Кристофа Гальтье.

    Кристоф Гальтье
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    Кристоф Гальтье

    По информации Le Parisien, 56-летний специалист останется в парижском клубе как минимум до конца сезона.

    Более того, Гальтье продолжит работу с командой и в следующем сезоне, если «ПСЖ» выиграет чемпионат Франции.

    То же самое касается советника «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиша Кампуша.

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    • Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен уволить Гальтье после поражения от «Баварии» (0:1, 0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. По некоторым данным, руководство клуба хочет вернуть Томаса Тухеля, под руководством которого команда в 2020 году дошла до финала Лиги чемпионов.

    Напомним, также появилась информация, что Лионель Месси планирует вернуться в «Барселону».

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