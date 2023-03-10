Гальтье останется в «ПСЖ» как минимум до конца сезона

Кристоф Гальтье Фото: globallookpress.com
По информации Le Parisien, 56-летний специалист останется в парижском клубе как минимум до конца сезона.
Более того, Гальтье продолжит работу с командой и в следующем сезоне, если «ПСЖ» выиграет чемпионат Франции.
То же самое касается советника «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиша Кампуша.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен уволить Гальтье после поражения от «Баварии» (0:1, 0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. По некоторым данным, руководство клуба хочет вернуть Томаса Тухеля, под руководством которого команда в 2020 году дошла до финала Лиги чемпионов.
Напомним, также появилась информация, что Лионель Месси планирует вернуться в «Барселону».