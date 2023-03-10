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    Булыкин высказался об игре «Локомотива» перед матчем с «Ахматом»

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    Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал игру «железнодорожников» перед матчем 19-го тура РПЛ с «Ахматом».

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Жду победы "Локомотива" и хорошей игры, какая была против "Спартака" или "Ростова". Будет интересно посмотреть этот матч.

    Начинает ли "Локомотив" при Галактионове набирать прежнюю форму? Если будут продолжать так играть, то быстро выйдут на свой уровень и покинут подвал турнирной таблицы.

    От Дзюбы жду голов, которые будут приносить пользу команде. Тогда и он, и команда почувствуют уверенность. Для Артема самое главное — забивать, а для "Локомотива" — побеждать»,- сказал Булыкин Чемпионату.

    Матч 19-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом» состоится 11 марта в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю очками в активе.

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