Грозненский «Ахмат» сыграет на своем поле с московским «Локомотивом» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 марта, начало — в 16:30 мск. «Ахмат» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

Грозненская команда стартовала во второй части сезона с победы над «Оренбургом» (3:1). До этого подопечные Сергея Ташуева обыграли «Уфу» (2:1) в Кубке России, пробившись в следующий раунд.

В настоящий момент команда из Грозного занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. «Ахмат» имеет в своем активе 29 очков.

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Грозненцы лишь на три пункта отстают от четвертого «Динамо» и на шесть — от «Ростова», поэтому борьба даже за медали еще впереди. «Сочи», «Краснодар» и «Оренбург» также недалеко отстали от «Ахмата».

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Что касается матчей на сборах, то команда Ташуева провела их посредственно. В восьми играх на их счету две победы, два поражения и четыре ничьи.

«Локомотив»

«Железнодорожники» продолжают бороться за выживание в текущем сезоне российской Премьер-лиги. Команда из столицы России в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице и находится в зоне переходных матчей.

На счету «Локомотива» 16 очков после 18 туров. Московская команда на три пункта отстает от 12-й, спасительной позиции, которую занимает «Пари НН», однако лишь на два балла опережает «Факел».

В первом матче после возобновления сезона подопечные Михаила Галактионова благодаря дублю Артема Дзюбы на выезде переиграли «Ростов» (3:1) и улучшили свое положение. В Кубке России они дважды уступили «Спартака» (0:1, 2:4).

Во время учебно-тренировочных сборов «Локомотив» добыл пять побед, один раз проиграл и один раз сыграл вничью. Думается, что борьба команды за выживание будет удачной.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считает фаворитом хозяев поля. На победу «Ахмата» предлагают — 2.11.

На викторию «Локомотива» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.45.

Наши прогноз и ставка на этот поединок — ничья. Команды примерно одинакового уровня.

Также поставим на то, что обе команды в данном противостоянии отметятся забитыми мячами.