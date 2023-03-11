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    Кто выиграет в матче «Ахмат» — «Локомотив»?

    «Ахмат» — «Локомотив». Прогноз, ставка (к. 3.45) на футбол, чемпионат России, 11 марта 2023 года

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    Артем Дзюба
    Грозненский «Ахмат» сыграет на своем поле с московским «Локомотивом» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 марта, начало — в 16:30 мск. «Ахмат» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Марта 2023 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 16:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Ахмат»

    Грозненская команда стартовала во второй части сезона с победы над «Оренбургом» (3:1). До этого подопечные Сергея Ташуева обыграли «Уфу» (2:1) в Кубке России, пробившись в следующий раунд.

    В настоящий момент команда из Грозного занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. «Ахмат» имеет в своем активе 29 очков.

    Коэффициенты матча Ахмат — Локомотив

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    Грозненцы лишь на три пункта отстают от четвертого «Динамо» и на шесть — от «Ростова», поэтому борьба даже за медали еще впереди. «Сочи», «Краснодар» и «Оренбург» также недалеко отстали от «Ахмата».

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    Что касается матчей на сборах, то команда Ташуева провела их посредственно. В восьми играх на их счету две победы, два поражения и четыре ничьи.

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» продолжают бороться за выживание в текущем сезоне российской Премьер-лиги. Команда из столицы России в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице и находится в зоне переходных матчей.

    На счету «Локомотива» 16 очков после 18 туров. Московская команда на три пункта отстает от 12-й, спасительной позиции, которую занимает «Пари НН», однако лишь на два балла опережает «Факел».

    В первом матче после возобновления сезона подопечные Михаила Галактионова благодаря дублю Артема Дзюбы на выезде переиграли «Ростов» (3:1) и улучшили свое положение. В Кубке России они дважды уступили «Спартака» (0:1, 2:4).

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  • 06/03/2023

    • Во время учебно-тренировочных сборов «Локомотив» добыл пять побед, один раз проиграл и один раз сыграл вничью. Думается, что борьба команды за выживание будет удачной.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считает фаворитом хозяев поля. На победу «Ахмата» предлагают — 2.11.

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    На викторию «Локомотива» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.45.

    Наши прогноз и ставка на этот поединок — ничья. Команды примерно одинакового уровня.

    Также поставим на то, что обе команды в данном противостоянии отметятся забитыми мячами.

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    «Ахмат» — «Локомотив»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. Кто выиграет в матче «Ахмат» — «Локомотив»?
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