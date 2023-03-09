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    Каррагер: Рад, что ПСЖ вылетел из ЛЧ, это не команда, а какой-то хаос

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    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение ПСЖ в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (общий счет 3:0).

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Я рад, что они вылетели. Мне просто не нравится ПСЖ. Это не команда, а какой-то хаос. За последние семь лет они пять раз вылетели на стадии 1/8 финала, потратив больше, чем кто-либо ещё. У них есть лучшие игроки мира.

    И всё это прекрасно, потому что показывает, как важно быть командой. Это действительно важно в футболе.

    Нам нравится видеть ярких индивидуальностей в команде, но ПСЖ — вообще не команда. Килиану Мбаппе стоит сменить клуб», — приводит слова Каррагера CBS Sports.

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    • После вылета ПСЖ на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов стало известно, что главный тренер парижан Кристоф Гальтье может покинуть клуб. Следующий матч команда проведет 11 марта с «Брестом» в рамках французской Первой лиги.

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