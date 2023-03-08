ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джамал МусиалаОт «застенчивого Бэмби» до «нового Месси». Джамал Мусиала — будущая суперзвезда европейского футбола
    Все новости спорта

    Коман: Я люблю ПСЖ, но сделаю все, чтобы «Бавария» прошла дальше

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Франции ПСЖ
    Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал предстоящий ответный матч с ПСЖ в 1/8 Лиги чемпионов.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Все знают, как я люблю "ПСЖ", несмотря на то, что я не говорю об этом постоянно, так как с уважением отношусь к клубу, за который играю уже семь лет. Безусловно, в матче с "ПСЖ" я сделаю все, чтобы помочь своей команде пройти дальше.

    Почему я не праздновал гол в первом матче? В начале игры было несколько оскорблений, но я сказал себе: "Несколько человек не заставят меня передумать". Когда ты забиваешь, тебе хочется отпраздновать это, но я хотел проявить уважение к болельщикам "ПСЖ". Но если я смогу забить больше голов, я буду праздновать», — цитирует Комана Canal+.

    Традиционно на матчи еврокубков эксперты LiveSport делают свои прогнозы. Прогноз конкретно к этому матчу доступен здесь и здесь. Тут можно ознакомиться со всеми прогнозами на игровой день Лиги Чемпионов 8 марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Месси и Мбаппе решат исход противостояния
  • «Бавария» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • «Тоттенхэм» и «Милан» будут ждать свой шанс
  • «Тоттенхэм» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Успеют ли манкунианцы отойти от ливерпульской оплеухи?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спортинг — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры