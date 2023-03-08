Коман: Я люблю ПСЖ, но сделаю все, чтобы «Бавария» прошла дальше

Полузащитник «Баварии»прокомментировал предстоящий ответный матч с ПСЖ в 1/8 Лиги чемпионов.

«Все знают, как я люблю "ПСЖ", несмотря на то, что я не говорю об этом постоянно, так как с уважением отношусь к клубу, за который играю уже семь лет. Безусловно, в матче с "ПСЖ" я сделаю все, чтобы помочь своей команде пройти дальше.

Почему я не праздновал гол в первом матче? В начале игры было несколько оскорблений, но я сказал себе: "Несколько человек не заставят меня передумать". Когда ты забиваешь, тебе хочется отпраздновать это, но я хотел проявить уважение к болельщикам "ПСЖ". Но если я смогу забить больше голов, я буду праздновать», — цитирует Комана Canal+.

Традиционно на матчи еврокубков эксперты LiveSport делают свои прогнозы. Прогноз конкретно к этому матчу доступен здесь и здесь. Тут можно ознакомиться со всеми прогнозами на игровой день Лиги Чемпионов 8 марта.