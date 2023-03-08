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    Черчесов: Малком и Клаудиньо — классные мастера, которые помогут сборной России

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    Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал натурализацию бразильских полузащитников питерского «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Как к этому отношусь? Нормально. Это классные мастера, которые, если появится такая возможность, помогут нашей сборной — можно только порадоваться за нее.

    Но напомню, когда мы возглавляли национальную команду, то не просили никого поменять гражданство — и Марио Фернандес, и Гильерме, и футболисты с немецкими корнями сделали это сами. И только после этого получили вызовы», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021 года. 24 февраля оба футболиста получили российское гражданство.

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