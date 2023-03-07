«Брентфорд» — «Фулхэм»: счет матча 3:2, обзор голов

Первый гол хозяева забили уже на 6-й минуте встречи. Защитник «Брентфорда» Итан Пиннок нанес удар из штрафной и мяч оказался в сетке ворот благодаря рикошету.
На 39-й минуте «Фулхэму» удалось сравнять счет. Нападающий команда Манор Соломон нанес голевой удар головой, отправив мяч в левый угол ворот — 1:1.
На 53-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Нападающий «Брентфорда» Айван Тони реализовал одиннадцатиметровый ударом в правый нижний угол ворот.
На 85-й минуте хозяевам удалось удвоить свое преимущество. Полузащитник команды Матиас Йенсен нанес голевой удар после отличной передачи партнера по команде.
Гостям удалось отыграть один гол. На 99-й минуте встречи нападающий «Фулхэма» Карлос Винисиус забил гол и установил окончательный счет — 3:2.
После этого матча «Брентфорд» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками в активе. «Фулхэм» располагается на 7-й позиции (39).