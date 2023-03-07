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    «Брентфорд» одержал победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ

    «Брентфорд» — «Фулхэм»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Брентфорд» одолел «Фулхэм» (3:2) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

    «Брентфорд»
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    «Брентфорд»

    Первый гол хозяева забили уже на 6-й минуте встречи. Защитник «Брентфорда» Итан Пиннок нанес удар из штрафной и мяч оказался в сетке ворот благодаря рикошету.

    На 39-й минуте «Фулхэму» удалось сравнять счет. Нападающий команда Манор Соломон нанес голевой удар головой, отправив мяч в левый угол ворот — 1:1.

    На 53-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Нападающий «Брентфорда» Айван Тони реализовал одиннадцатиметровый ударом в правый нижний угол ворот.

    На 85-й минуте хозяевам удалось удвоить свое преимущество. Полузащитник команды Матиас Йенсен нанес голевой удар после отличной передачи партнера по команде.

    Гостям удалось отыграть один гол. На 99-й минуте встречи нападающий «Фулхэма» Карлос Винисиус забил гол и установил окончательный счет — 3:2.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Фулхэм 3:2
    Голы: 1:0 Этан Пиннок (6'), 1:1 Манор Соломон (39'), 2:1 Айван Тони (пенальти) (53'), 3:1 Матиас Йенсен (85'), 3:2 Винисиус Карлос (90 + 9') Брентфорд: Дэвид Райа, Аарон Хики (Мадс Роэрслев Расмуссен, 90'), Этан Пиннок, Бен Ми, Рико Генри, Миккель Дамсгор (Витали Янельт, 76'), Кристиан Нергор, Матиас Йенсен, Брайан Мбемо (Джош да Силва, 90'), Айван Тони, Йоан Висса (Кевин Шаде, 77') Фулхэм: Александр Митрович, Манор Соломон (Гарри Уилсон, 75'), Андреас Перейра, Виллиан (Винисиус Карлос, 83'), Саша Лукич (Бобби Рид, 75'), Харрисон Рид, Энтони Робинсон, Тим Рим, Исса Диоп, Кенни Тете (Седрик Суареш, 83'), Бернд Лено Предупреждения: Виллиан (25'), Саша Лукич (35'), Александр Митрович (61')

    После этого матча «Брентфорд» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками в активе. «Фулхэм» располагается на 7-й позиции (39).

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