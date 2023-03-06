ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «МЮ»Исторический разгром. «Ливерпуль» устроил адский прием «красным дьяволам»
  • 10:01
    • Дзюба: Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом
  • 09:55
    • Российский нападающий «Вегаса» признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 08:15
    • Медведев поднялся на шестое место в рейтинге ATP
  • 00:54
    • «Реал» не смог забить в Севилье и сыграл вничью с «Бетисом»
  • 00:43
    • Гол Манчини принес «Роме» победу над «Ювентусом»
    Все новости спорта

    Баринов высказался о срыве своего перехода в «Бешикташ»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России Бешикташ Суперлига Турции Футбол Турции
    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что не переживает из-за сорвавшегося перехода в турецкий «Бешикташ».

    Дмитрий Баринов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Баринов

    «Мне это уже неинтересно, это прошлое. Сегодня есть победа над "Ростовом", мы хорошо стартовали во второй части чемпионата. Это самое главное, а что было во время межсезонья — уже прошлое.

    А как я могу быть немотивирован? Наш "Локомотив" занимает совсем не свое место в турнирной таблице. Смотрите, мы провели два кубковых матча со "Спартаком", провели их на равных, обыграли "Ростов". При этом "Спартак" на втором месте в РПЛ, "Ростов" — на третьем, а мы — на 13‑м.

  • Бенефис Дзюбы в Ростове. Нападающий отметил возвращение в РПЛ хет-триком
  • Реакция спортивных СМИ на огненный матч «Локо» и «Ростова»
  • Вчера

    • Мы прошли сборы, физически мы подтянулись, игра у нас появляется. Я кайфую! Получаю удовольствие от каждой секунды в Локомотиве», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

    Напомним, «Локомотив» выиграл у «Ростова» (3:1) благодаря хет-трик Артема Дзюбы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» уверенно обыграет «Кубань»
  • «Кубань» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Недостатка в голах не будет!
  • «Брентфорд» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Смелая ставка на гостей
  • «Торино» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кубань — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рединг — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Таммека — Калев
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры