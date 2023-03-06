Баринов высказался о срыве своего перехода в «Бешикташ»

Капитан «Локомотива»признался, что не переживает из-за сорвавшегося перехода в турецкий

«Мне это уже неинтересно, это прошлое. Сегодня есть победа над "Ростовом", мы хорошо стартовали во второй части чемпионата. Это самое главное, а что было во время межсезонья — уже прошлое.

А как я могу быть немотивирован? Наш "Локомотив" занимает совсем не свое место в турнирной таблице. Смотрите, мы провели два кубковых матча со "Спартаком", провели их на равных, обыграли "Ростов". При этом "Спартак" на втором месте в РПЛ, "Ростов" — на третьем, а мы — на 13‑м.

Мы прошли сборы, физически мы подтянулись, игра у нас появляется. Я кайфую! Получаю удовольствие от каждой секунды в Локомотиве», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» выиграл у «Ростова» (3:1) благодаря хет-трик Артема Дзюбы.