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    «Вальядолид» одолел «Эспаньол»

    «Вальядолид» — «Эспаньол»: счет 2:1, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» в родных стенах взял верх над «Эспаньолом» со счетом 2:1.

    «Вальядолид»
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    «Вальядолид»

    На голы Ивана Санчеса и Альваро Агуадо гости смогли ответить лишь забитым мячом престижа в исполнении Мартина Брэйтуэйта.

    Футбол. Испания. Примера
    Вальядолид — Эспаньол 2:0
    Голы: 1:0 Иван Санчес (25'), 2:0 Альваро Агуадо (62'), 2:1 Мартин Брайтвайт (87') Вальядолид: Серхио Асенхо, Ivan Fresneda Corraliza, Хоакин Фернандес, Джавад Эль-Амик, Серхио Эскудеро (Лукас Оласа, 76'), Роке Меса (Альваро Агуадо, 60'), Мартин Онгла, Гонсало Плата, Иван Санчес (Дарвин Мачис, 65'), Оскар Плано (Серхио Леон, 76'), Кайл Ларин (Мончи, 76') Эспаньол: Мартин Брайтвайт, Хоселу, Денис Суарес (Николас Меламед Рибаудо, 71'), Серхи Дардер, Винисиус Соуза Коста, Хавьер Пуадо (Хосе Карлос Ласо, 81'), Бриан Оливан (Ронаэль Пьер-Габриэль, 9'), Серджи Гомес, Сесар Монтес, Оскар Хиль (Ruben Sanchez Saez, 46'), Фернандо Пачеко Предупреждения: Оскар Хиль (24'), Роке Меса (29'), Серхио Эскудеро (44'), Мартин Онгла (45 + 1'), Хоселу (75')

    По итогам этого противостояния «Вальядолид» набрал 27 очков и переместился на 14-е место в турнирной таблице. У «Эспаньола» также 27 пунктов и 12-я строчка.

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