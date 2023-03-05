«Вальядолид» — «Эспаньол»: счет 2:1, обзор голов

В матче 24-го тура чемпионата Испаниив родных стенах взял верх надсо счетом 2:1.

На голы Ивана Санчеса и Альваро Агуадо гости смогли ответить лишь забитым мячом престижа в исполнении Мартина Брэйтуэйта.

Футбол. Испания. Примера Вальядолид — Эспаньол 2:0 Голы: 1:0 Иван Санчес (25'), 2:0 Альваро Агуадо (62'), 2:1 Мартин Брайтвайт (87') Вальядолид: Серхио Асенхо, Ivan Fresneda Corraliza, Хоакин Фернандес, Джавад Эль-Амик, Серхио Эскудеро (Лукас Оласа, 76'), Роке Меса (Альваро Агуадо, 60'), Мартин Онгла, Гонсало Плата, Иван Санчес (Дарвин Мачис, 65'), Оскар Плано (Серхио Леон, 76'), Кайл Ларин (Мончи, 76') Эспаньол: Мартин Брайтвайт, Хоселу, Денис Суарес (Николас Меламед Рибаудо, 71'), Серхи Дардер, Винисиус Соуза Коста, Хавьер Пуадо (Хосе Карлос Ласо, 81'), Бриан Оливан (Ронаэль Пьер-Габриэль, 9'), Серджи Гомес, Сесар Монтес, Оскар Хиль (Ruben Sanchez Saez, 46'), Фернандо Пачеко Предупреждения: Оскар Хиль (24'), Роке Меса (29'), Серхио Эскудеро (44'), Мартин Онгла (45 + 1'), Хоселу (75')

По итогам этого противостояния «Вальядолид» набрал 27 очков и переместился на 14-е место в турнирной таблице. У «Эспаньола» также 27 пунктов и 12-я строчка.