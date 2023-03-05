Осинькин: Ничья не устраивала, по характеру первого тайма мы могли претендовать на большее

Главный тренердал свой комментарий относительно матча 18‑го тура РПЛ против(0:1).

«Наверное, самое простое объяснение — показали очень энергозатратный футбол в первом тайме, было много активных длинных открываний, они энергию во втором тайме немного забрали. Во втором тайме должны были играть лучше, нельзя столько отдавать инициативы. В сыгранном 4 дня назад матче были похожие кусочки, но сейчас это закончилось пропущенным голом, поэтому нам надо сделать более глубокие выводы.

Когда пропускается гол, а не просто инициатива отдается, это лучше запоминается, до ребят можно достучаться, принять определенные решения. Разные таймы, футбол где‑то справедлив, по ходу трех матчей с "Динамо" не было преимущества ни у одной команды ни в одном матче. Это показатель равной игры, накал матча был хороший, чувствовался.

Отмененные голы? В эпизоде со вторым голом показалось, что у Гарре была рука. Первый — говорят, вне игры, все это показалось.

После второго отмененного гола пошел отрезок, который мы контролировали в меньшей степени, концовку первого тайма мы не очень хорошо провели, я связываю с тем, что было несколько потерь, которые не зависят от усталости, техники — просто небольшая глупость. Несколько эпизодов вернули "Динамо" в игру, это тоже влияет.

Ничья не устраивала. По характеру первого тайма мы могли претендовать на большее. Шитов в конце первого тайма получил травму, хотели поменять в перерыве, решил посмотреть, сможет ли он отойти. Пришлось делать вынужденные замены, они по времени пришлись, когда "Динамо" стало доминировать, нам надо было освежать игру», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Динамо» набрало 32 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице. У «Крыльев» 20 пунктов и 11-я строчка.