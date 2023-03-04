«Саутгемптон» — «Лестер»: счет 1:0, обзор голов

В заключительном поединке игрового дня 26-го тура АПЛна своем поле победил. Счет в матче составил 1:0 в пользу «святых».

Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник «святых» Карлос Алькарас, который отметился с голевой передачи Че Адамса.

Хозяева поля могли отметиться еще раньше, когда в ворота «Лестера» назначили пенальти, однако Джеймс Уорд-Проуз не реализовал 11-метровый.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Лестер 1:0 Гол: 1:0 Карлос Алькарас (35') Саутгемптон: Гэвин Базуну, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Ян Беднарек, Армель Белла-Котчап, Кайл Уолкер-Питерс, Карлос Алькарас (Мохамед Эльюнуссип, 50'), Джеймс Уорд-Праус, Ромео Лавиа, Камал Дин Сулемана (Стюарт Армстронг, 80'), Че Адамс (Секу Мара, 63'), Тео Уолкотт (Адам Армстронг, 63') Лестер: Келечи Ихеаначо, Харви Льюис Барнс (Деннис Прает, 46'), Джеймс Мэддисон, Тете (Джейми Варди, 68'), Нампалис Менди (Вильфред Ндиди, 68'), Кирман Дьюсбери-Холл, Тимоти Кастань, Ваут Фас, Гарри Суттар, Рикарду Перейра, Дэнни Уорд Предупреждения: Карлос Алькарас (21'), Харви Льюис Барнс (43'), Джеймс Мэддисон (45 + 4'), Че Адамс (62'), Адам Армстронг (77'), Джеймс Уорд-Праус (90 + 4')

После трех поражений подряд «Лестер» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 24 очками. У «Саутгемптона» 21 набранный балл. Команда находится на предпоследней строчке.