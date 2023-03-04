ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Урал»Конец мечты о чемпионстве. Судья украл два гола у «Спартака» и убил интригу в РПЛ
  • 22:38
    • «Бавария» обыграла «Штутгарт» и вернулась на первое место
  • 21:37
    • Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» уверенную победу над «Ростовом»
  • 20:02
    • «Арсенал» одержал волевую победу над «Борнмутом»
  • 19:59
    • «Тоттенхэм» на выезде уступил «Вулверхэмптону»
  • 19:55
    • Гол Фофана принес «Челси» победу над «Лидсом»
    Все новости спорта

    «Саутгемптон» минимально выиграл у «Лестера»

    «Саутгемптон» — «Лестер»: счет 1:0, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Саутгемптон Лестер Сити
    В заключительном поединке игрового дня 26-го тура АПЛ «Саутгемптон» на своем поле победил «Лестер». Счет в матче составил 1:0 в пользу «святых».

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник «святых» Карлос Алькарас, который отметился с голевой передачи Че Адамса.

    Хозяева поля могли отметиться еще раньше, когда в ворота «Лестера» назначили пенальти, однако Джеймс Уорд-Проуз не реализовал 11-метровый.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Лестер 1:0
    Гол: 1:0 Карлос Алькарас (35') Саутгемптон: Гэвин Базуну, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Ян Беднарек, Армель Белла-Котчап, Кайл Уолкер-Питерс, Карлос Алькарас (Мохамед Эльюнуссип, 50'), Джеймс Уорд-Праус, Ромео Лавиа, Камал Дин Сулемана (Стюарт Армстронг, 80'), Че Адамс (Секу Мара, 63'), Тео Уолкотт (Адам Армстронг, 63') Лестер: Келечи Ихеаначо, Харви Льюис Барнс (Деннис Прает, 46'), Джеймс Мэддисон, Тете (Джейми Варди, 68'), Нампалис Менди (Вильфред Ндиди, 68'), Кирман Дьюсбери-Холл, Тимоти Кастань, Ваут Фас, Гарри Суттар, Рикарду Перейра, Дэнни Уорд Предупреждения: Карлос Алькарас (21'), Харви Льюис Барнс (43'), Джеймс Мэддисон (45 + 4'), Че Адамс (62'), Адам Армстронг (77'), Джеймс Уорд-Праус (90 + 4')

    После трех поражений подряд «Лестер» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 24 очками. У «Саутгемптона» 21 набранный балл. Команда находится на предпоследней строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ потеряет очки?!
  • ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставки
  • 3.64
    •
  • «Матрасники» быстро расправятся с «Севильей»
  • «Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Милан» разделается с «фиалками»
  • «Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.64
  • Экспресс дня 5 марта
  • Завтра в 20:00
    •  3.64
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.96
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры