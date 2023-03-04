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    Президент «Урала» считает результат матча со «Спартаком» справедливым

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    Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итог матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2).

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Мы довольны результатом. Да, допустили ошибки, которых не должно было быть. Игра была равна, играли одинаково. Считаю, абсолютно справедливый итог матча. На последней минуте могли выиграть. Но получилось так, как получилось. У "Спартака" тоже были моменты. Итог матча справедливый.

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    • После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. «Урал» располагается на 10-й позиции (22).

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