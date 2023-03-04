Президент «Урала» считает результат матча со «Спартаком» справедливым

Григорий Иванов Фото: globallookpress.com
«Мы довольны результатом. Да, допустили ошибки, которых не должно было быть. Игра была равна, играли одинаково. Считаю, абсолютно справедливый итог матча. На последней минуте могли выиграть. Но получилось так, как получилось. У "Спартака" тоже были моменты. Итог матча справедливый.
Отмененный гол "Спартака"? На сто процентов согласен. Свисток был. Если бы его не было, то это другое дело», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».
После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. «Урал» располагается на 10-й позиции (22).