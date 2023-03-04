Президент «Урала» считает результат матча со «Спартаком» справедливым

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итог матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2).

«Мы довольны результатом. Да, допустили ошибки, которых не должно было быть. Игра была равна, играли одинаково. Считаю, абсолютно справедливый итог матча. На последней минуте могли выиграть. Но получилось так, как получилось. У "Спартака" тоже были моменты. Итог матча справедливый.

Отмененный гол "Спартака"? На сто процентов согласен. Свисток был. Если бы его не было, то это другое дело», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. «Урал» располагается на 10-й позиции (22).