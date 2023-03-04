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    Соболев: Поздравляю всех болельщиков с победой, мы выиграли 3:2

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал свой комментарий относительно матча с «Уралом» (2:2) в рамках 18-го тура чемпионата России.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Поздравляю всех болельщиков с победой. Мы выиграли 3:2. Считаю, я забил красивый гол. Все хорошо. Претензий вообще нет. Если брать, что мы сегодня выиграли, поставлю "Спартаку" 5 баллов за рестарт сезона.

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    • Футболисты "Урала" — молодцы. Тяжелая игра, тяжелое поле, погода. Мы выступили в каких-то моментах хорошо, в каких-то — не очень. Что есть, то есть.

    Гол? Он свистнул до. До удара, я принял на грудь замах. И уже бил по мячу. И в это время три коротких свистка. И я забиваю. И все принципе. Что сказал Мешков? Я подошел, после игры спросил. Он сказал, фола не было, но я свистнул до. Вопросов нет», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

    После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. «Урал» располагается на 10-й позиции (22).

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