ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоУнаследованный хаос. Как Хаби Алонсо оказался во главе тонущего «Байера»
  • 08:27
    • Грачева вышла в полуфинал турнира в Остине, Калинская проиграла
  • 08:06
    • Украинская ассоциация футбола требует объяснений от Joma из-за сотрудничества с «Зенитом»
  • 00:38
    • «Наполи» уступил «Лацио»
  • 00:26
    • Дортмундская «Боруссия» одолела «РБ Лейпциг» и вышла на первое место
    Все новости спорта

    Головин: Мне больше нравится отдавать результативные передачи, чем забивать голы

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Монако Лига 1 Футбол Франции Футбол России
    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своем статусе в раздевалке команды.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    Головин перешел в «Монако» в 2018 году из ЦСКА

    «Теперь я являюсь игроком, который дольше всех выступает за "Монако" в текущем составе. Поэтому у меня, безусловно, другой статус в команде, особенно в том, что касается оказания поддержки и консультирования молодых игроков, таких как Элисс Бен-Сегир, чтобы помочь им справляться со своими эмоциями на пиках и спадах.

    В таком возрасте важно не принимать все слишком близко к сердцу. Я стараюсь ему помочь, поддержать его, когда он переживает не самые простые события.

  • Головин: Это мой лучший сезон в «Монако»
  • Читайте по теме

    • Если честно, я должен сказать, что мне больше нравится отдавать результативные передачи, чем забивать голы. Мне хочется дарить нашим нападающим возможность отличиться. Я думаю, что в эмоциональном плане ощущаю нечто большее, когда мне это удается, чем когда получается забить самому. Именно поэтому мне так нравятся ассисты. Мне они всегда нравились, дарить возможность забить — это то, что я люблю больше всего», — сказал Головин в интервью пресс-службе «Монако».

    В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 35 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» потеряет очки?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • Медведев обыграет Рублева с разгромным счетом
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Зенит» устроит погром в матче с «Пари НН»
  • «Зенит» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс 4 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.64
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры