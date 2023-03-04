Головин: Мне больше нравится отдавать результативные передачи, чем забивать голы

Полузащитник «Монако»высказался о своем статусе в раздевалке команды.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году из ЦСКА

«Теперь я являюсь игроком, который дольше всех выступает за "Монако" в текущем составе. Поэтому у меня, безусловно, другой статус в команде, особенно в том, что касается оказания поддержки и консультирования молодых игроков, таких как Элисс Бен-Сегир, чтобы помочь им справляться со своими эмоциями на пиках и спадах.

В таком возрасте важно не принимать все слишком близко к сердцу. Я стараюсь ему помочь, поддержать его, когда он переживает не самые простые события.

Если честно, я должен сказать, что мне больше нравится отдавать результативные передачи, чем забивать голы. Мне хочется дарить нашим нападающим возможность отличиться. Я думаю, что в эмоциональном плане ощущаю нечто большее, когда мне это удается, чем когда получается забить самому. Именно поэтому мне так нравятся ассисты. Мне они всегда нравились, дарить возможность забить — это то, что я люблю больше всего», — сказал Головин в интервью пресс-службе «Монако».

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 35 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.