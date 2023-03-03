Головин: Это мой лучший сезон в «Монако»

Российский полузащитниквысказался о своем выступлении в текущем сезоне французской Лиги 1.

«Я действительно считаю, что это мой лучший сезон с тех пор, как я приехал в княжество, на данный момент у меня всё хорошо. Надо сказать, что персонал и мои товарищи по команде проделали отличную работу, что позволяет мне находиться в наилучших условиях для выступления. А когда вокруг созданы все условия, очевидно, легче добиться хороших результатов. Так что да, на данный момент это мой лучший сезон.

На самом деле я чувствую себя намного лучше. В конце прошлого сезона у нас был разговор с тренером. Это был откровенный обмен мнениями о том, как мне нужно работать физически и технически, чтобы чувствовать себя на 100%. Возможно, оглядываясь назад, это был поворотный момент», — приводит слова Головина официальный сайт «Монако».

Напомним, Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года, перейдя в стан монегасков из ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел в составе «Монако» 35 матчей во всех турнирах и отметился шестью голами и семью результативными передачами. Всего за «Монако» Головин отыграл 166 матчей, забил 26 мячей и отдал 32 голевые передачи.