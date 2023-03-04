Полузащитник «Лас-Пальмаса» не перейдет в «Барселону»

Президентрассказал о том, что «Барселона» не будет покупать полузащитника команды

В контракте игрока с «Лас-Пальмасом» прописаны отступные в размере 30 млн. евро и 60 млн. евро, если команда поднимется в высший испанский дивизион.

«Летом мы достигли принципиальной договоренности с "Барселоной", но тогда ничего нельзя было сделать из за финансового фэйр-плей. Нужно учитывать, что для "Барсы" важно было сделать состав конкурентным, но не нарушить при этом финансовые правила.

В такой ситуации мы не смогли найти решение. С "Барселоной" после лета мы больше не контактировали по поводу Молейро. Они сказали, что собираются следить за ним, но мы больше не разговаривали.

Прямо сейчас могу сказать, что история с Барселоной» закончилась. Сейчас я думаю, что у них есть другие трансферные приоритеты«, — приводит слова Рамиреса Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Молейро сыграл 29 матчей за "Лас-Пальмас" и сделал 8 голевых передач.