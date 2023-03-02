Ломовицкий: Думаю, все прекрасно понимают, что происходит в «Химках»

Полузащитник «Рубина»рассказал, почему решил покинуть, за которые выступал в первой половине сезона.

«Вернуться в "Рубин" — мое желание. Под конец года в "Химках" происходили такие вещи... Наверное, было слишком много негатива вокруг клуба. Чувствовал, что мне лучше вернуться в Казань.

Плюс, когда я приходил в "Химки", это была одна история — я шел к Сергею Николаевичу Юрану. Но потом все резко поменялось — вы и сами в курсе, что в последние полгода творилось в команде...

В "Химки" меня звал лично Юран. Сергей Николаевич мне набрал — мы детально поговорили. Он сказал, в какой роли меня видит, какие требования будут. Юран сильно повлиял на мое решение уйти в "Химки". К тому же для меня это был хороший вариант с точки зрения локации, так как это Москва. Мне нужно было домой — появились семейные дела.

У всех ребят были положительные эмоции. Был хороший микроклимат в команде. Я был доволен, ведь получал доверие тренера, поддержку от него. Игроков вообще ничто не напрягало! Старт сезона у нас действительно был хороший. И у меня индивидуально тоже многое получалось, набрал хорошую форму.

Если честно, у меня чудесные отношения с Юраном. Он оказывал поддержку, мог как подбодрить, так и напихать. Мог разрядить обстановку шутками. А когда нужно, мог встряхнуть команду. Интересно было с ним поработать. Вообще не жалею, что пошел к нему в команду.

Мы хорошо стартовали: в команде был отличный микроклимат, все получалось. После поражения от "Ростова" (0:1) нам дали два выходных... А дальше мы узнали, что Юран уволен. Было непонятно почему. У команды был результат, игра, мы набрали хороший ход. Полная неожиданность — никто ничего не понял.

После объявления об увольнении Юран простился с командой: приехал с тренерским штабом, мы пожали руки, попрощались. Он пожелал нам удачи и уехал.

Юрана убрали из-за сына инвестора "Химок" Ильи Садыгова? Думаю, все прекрасно понимают, что происходит в "Химках".

Считаю, тренер должен сам решать, насколько футболист заслуживает места в составе. Все должно быть честно. Игровое время должен получать тот, кто его заслужил. В этом и смысл конкуренции», — приводит слова Ломовицкого «Спорт-Экспрессс».

«Химки» занимают предпоследнее место в таблице РПЛ после 17 туров. «Рубин» находится на третьей строчке в Первой лиге по итогам 20 туров.