ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель СкалониДругой Лионель. Как тактика Скалони привела Аргентину и Месси к триумфу на ЧМ-2022
  • 11:01
    • Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям
  • 15:39
    • Стало известно, принял ли РФС решение о переходе в Азию
  • 15:29
    • Семененко выиграл чемпионат России, Гуменник — второй
  • 14:48
    • Исполком РФС поддержал реформу системы выплат школам и тренерам, воспитавшим футболистов
  • 14:20
    • ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Юран: Уверен, «Химки» вылетят в Первую лигу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Химки РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что подмосковный клуб покинет РПЛ по итогам текущего сезона.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «У меня со всеми игроками, с которыми я работал, остаются хорошие отношения.

    Печально, что "Химки" планируют расставаться со своими лидерами. Команду ждет прямой вылет в Первую лигу. Я в этом уверен.

    Те футболисты, от которых отказываются, могли бы помочь решить задачу сохранения места в РПЛ.

    Сейчас выбран путь в никуда. А парни будут востребованы и в других клубах РПЛ», — приводит слова 53-летнего специалиста Sport24.

    Напомним, Юран был уволен из «Химок» в начале сезона, несмотря на успешный старт команды в чемпионате России.

    «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» добьется третьей подряд победы дома?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • После проигранного дерби СКА выдаст заряд мощности
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Защитит ли Алихан Сулейманов титул чемпиона АСА в полулегком весе?
  • Сулейманов — Омаров. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сулейманов — Омаров
  • Бокс
  • Сегодня в 22:30
    •  3.18
  • Прогноз на матч Сакраменто — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  13.00
  • Прогноз на матч Финикс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Хьюстон — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  13.00
  • Прогноз на матч Финикс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  4.52
  • Прогноз на матч Бостон — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры