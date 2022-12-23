Юран: Уверен, «Химки» вылетят в Первую лигу

Бывший главный тренер «Химок»считает, что подмосковный клуб покинет РПЛ по итогам текущего сезона.

«У меня со всеми игроками, с которыми я работал, остаются хорошие отношения.

Печально, что "Химки" планируют расставаться со своими лидерами. Команду ждет прямой вылет в Первую лигу. Я в этом уверен.

Те футболисты, от которых отказываются, могли бы помочь решить задачу сохранения места в РПЛ.

Сейчас выбран путь в никуда. А парни будут востребованы и в других клубах РПЛ», — приводит слова 53-летнего специалиста Sport24.

Напомним, Юран был уволен из «Химок» в начале сезона, несмотря на успешный старт команды в чемпионате России.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.