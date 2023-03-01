Хави: У нас по-прежнему очень хорошее положение, чтобы выиграть два титула

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Испании против

«Я рассматриваю всё как возможность. Я в восторге от того, что мы делаем с прошлого года. Я рад за команду. Мы можем выиграть чемпионат и Кубок.

Пессимизм после двух поражений подряд? Да, вокруг нас есть такие мысли, меня это не удивляет, но обычно это не влияет на меня. Меня радует то, что это не влияет также на игроков, они спокойны и продолжают бороться за титулы. С их настроем всё в порядке. Окружающие нас слухи также не должны влиять на нас, мы прекрасно это знаем. Если бы мы выиграли в Альмерии, это был бы лучший результат в истории Ла Лиги, но об этом мало кто говорит. У нас по-прежнему очень хорошее положение, чтобы выиграть два титула», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 2 марта в 23:00 мск.