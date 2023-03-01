ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В середине января «Барса» выиграла у «Реала» (3:1) в финале Суперкубка Испании«Реал» — «Барселона»: ключевые детали новой серии Эль Класико
  • 15:37
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
  • 14:47
    • Дзюба о Кокорине: Круто не деньги считать, а трофеи
    Все новости спорта

    Хави: У нас по-прежнему очень хорошее положение, чтобы выиграть два титула

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Барселона
    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Испании против «Реала».

    Хави
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хави

    «Я рассматриваю всё как возможность. Я в восторге от того, что мы делаем с прошлого года. Я рад за команду. Мы можем выиграть чемпионат и Кубок.

  • Кто выиграет первое кубковое «Эль Класико»?
  • Читайте по теме

    • Пессимизм после двух поражений подряд? Да, вокруг нас есть такие мысли, меня это не удивляет, но обычно это не влияет на меня. Меня радует то, что это не влияет также на игроков, они спокойны и продолжают бороться за титулы. С их настроем всё в порядке. Окружающие нас слухи также не должны влиять на нас, мы прекрасно это знаем. Если бы мы выиграли в Альмерии, это был бы лучший результат в истории Ла Лиги, но об этом мало кто говорит. У нас по-прежнему очень хорошее положение, чтобы выиграть два титула», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

  • На «Сантьяго Бернабеу» будет голепад!
  • Читайте по теме

    • Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 2 марта в 23:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увеличит ли «Арсенал» отрыв от «Манчестер Сити»?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «МЮ» «хлопнет» «Вест Хэм» и продлит серию побед
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Вернется ли «Ливерпуль» к победам?
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Марсель — Анси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Колорадо — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры