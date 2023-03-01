ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В середине января «Барса» выиграла у «Реала» (3:1) в финале Суперкубка Испании«Реал» — «Барселона»: ключевые детали новой серии Эль Класико
  • 22:08
    • «Динамо» не прошло в полуфинал Кубка России
  • 21:33
    • Медведев победил Бублика во втором круге турнира в Дубае
  • 19:53
    • Джокович уверенно победил Грикспора на турнире в Дубае
  • 20:01
    • «Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» в первом матче серии плей-офф
    Все новости спорта

    Анчелотти считает, что для «Реала» вполне нормально зависеть от Винисиуса

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Барселона
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего команды Винисиуса Жуниора перед матчем Кубка Испании против «Барселоны».

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Нужно обладать индивидуальностью и мужеством, чтобы готовиться к классико. Как всегда: есть желание сыграть в этой встрече. Есть много вещей, которые позволяют наслаждаться этим моментом и стараться изо всех сил.

    Успехи Винисиуса — это положительный аспект. Он один из тех, кто иногда дает результат в одиночку. Вполне нормально зависеть от него. Не нужно говорить Винисиусу ничего особенного. Мы не собираемся кардинально меняться перед "Барселоной".

    Это правда, что Рональд Араухо очень сильный защитник, но это будет очень интересное противостояние. Надеюсь, Винисиус сможет его выиграть», — цитирует Анчелотти Marca.

  • «Реал» — «Барселона»: ключевые детали новой серии Эль Класико
  • Все, что нужно знать о предстоящем противостоянии «Мадрида» и «Барсы» в Кубке Испании
  • Сегодня

    • Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 2 марта в 23:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увеличит ли «Арсенал» отрыв от «Манчестер Сити»?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «МЮ» «хлопнет» «Вест Хэм» и продлит серию побед
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Вернется ли «Ливерпуль» к победам?
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Марсель — Анси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зверев — Сонего
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры