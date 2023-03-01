Анчелотти считает, что для «Реала» вполне нормально зависеть от Винисиуса

Главный тренервысказался об игре нападающего командыперед матчем Кубка Испании против

«Нужно обладать индивидуальностью и мужеством, чтобы готовиться к классико. Как всегда: есть желание сыграть в этой встрече. Есть много вещей, которые позволяют наслаждаться этим моментом и стараться изо всех сил.

Успехи Винисиуса — это положительный аспект. Он один из тех, кто иногда дает результат в одиночку. Вполне нормально зависеть от него. Не нужно говорить Винисиусу ничего особенного. Мы не собираемся кардинально меняться перед "Барселоной".

Это правда, что Рональд Араухо очень сильный защитник, но это будет очень интересное противостояние. Надеюсь, Винисиус сможет его выиграть», — цитирует Анчелотти Marca.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 2 марта в 23:00 мск.