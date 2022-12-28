«Монако» одержал волевую победу над «Осером», у Головина ассист

В матче 16-го тура чемпионата Франции «Осер» потерпел домашнее поражение от «Монако» — 2:3.

Счет в матче на 30-й минуте открыли хозяева. Матазо не по правилам сыграл в штрафной монегасков против М'Байе Ньянга, который сам и реализовал пенальти, назначенный за этот фол.

В добавленное к первому тайму время счет сравнялся — Минамино в штрафной прокинул мяч мимо Менсы и получил удар сзади по ноге. Капитан «Монако» Виссам Бен-Йеддер пробил в правый от себя угол, Костиль направление не угадал.

На 58-й минуте Александр Головин вошел в штрафную «Осера» практически по центру и покатил левее на свободного Элисса Бен Сехира, который в касание поразил цель.

На 68-й минуте «Монако» забил в свои ворота. Сахи исполнил подачу с углового, мяч перелетел через головы боровшихся за верховой мяч игроков , попал в ногу Юсуффа Фофана и отскочил в его собственные ворота.

На 85-й минуте монегаски разогнали контратаку, Головин покатил на Якобса, тот отдал на Бен Сехира, юниор «Монако» сместился с фланга к центру и блестяще обвёл Костиля.

Футбол. Франция. Лига 1 Осер — Монако 2:3 Голы: 1:0 M'Baye Niang (пенальти) (30'), 1:1 Виссам Бен-Йеддер (пенальти) (45 + 3'), 1:2 Элисс Бен-Сегир (58'), 2:2 Юссуф Фофана (автогол) (68'), 2:3 Элисс Бен-Сегир (85') Осер: Бенуа Костиль, Аким Зедадка, Жубал, Жюльен Жанвье, Гидеон Менса, Бирама Туре, Лассин Синайоко (Райан Равелсон, 87'), Хамза Сахи (Ousmane Camara, 87'), Матиас Отре (Youssouf M'Changama, 60'), Гаэтан Перрен (Нуну Да Кошта, 60'), M'Baye Niang (Готье Эн, 80') Монако: Брил Эмболо, Виссам Бен-Йеддер (Элисс Бен-Сегир, 46'), Такуми Минамино (Александр Головин, 46'), Элиот Матазо (Юссуф Фофана, 46'), Мохамед Камара, Желсон Мартинш (Вандерсон, 77'), Исмаил Якобс, Маланг Сарр, Гильермо Марипан, Рубен Агилар (Аксель Дисаси, 71'), Александр Нюбель Предупреждение: Жюльен Жанвье (34')

«Монако» набрал 30 очков в 16 матчах и поднялся на 5-е место в Лиге 1. «Осер» с 13 баллами после 16 игр располагается на 18-й строчке.