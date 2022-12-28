«Монако» одержал волевую победу над «Осером», у Головина ассист

Счет в матче на 30-й минуте открыли хозяева. Матазо не по правилам сыграл в штрафной монегасков против М'Байе Ньянга, который сам и реализовал пенальти, назначенный за этот фол.
В добавленное к первому тайму время счет сравнялся — Минамино в штрафной прокинул мяч мимо Менсы и получил удар сзади по ноге. Капитан «Монако» Виссам Бен-Йеддер пробил в правый от себя угол, Костиль направление не угадал.
На 58-й минуте Александр Головин вошел в штрафную «Осера» практически по центру и покатил левее на свободного Элисса Бен Сехира, который в касание поразил цель.
На 68-й минуте «Монако» забил в свои ворота. Сахи исполнил подачу с углового, мяч перелетел через головы боровшихся за верховой мяч игроков , попал в ногу Юсуффа Фофана и отскочил в его собственные ворота.
На 85-й минуте монегаски разогнали контратаку, Головин покатил на Якобса, тот отдал на Бен Сехира, юниор «Монако» сместился с фланга к центру и блестяще обвёл Костиля.
«Монако» набрал 30 очков в 16 матчах и поднялся на 5-е место в Лиге 1. «Осер» с 13 баллами после 16 игр располагается на 18-й строчке.