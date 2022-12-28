Орлов: Лучше оставаться в Европе. Переход в Азию — слом всей системы

Спортивный блогерподелился мнением о возможном переходе(АФК).

«У меня поменялось мнение на этот счет, но все-таки лучше оставаться в Европе. Мы — европейцы. События могут поменяться в один миг.

Если мы планируем идти в Азию, надо сначала узнать, пустят ли нас туда. Нужно просчитать все риски. Потому что переход в Азию — слом всей системы, трата огромных денег и неизвестно, что к чему.

Но с другой стороны — играть же надо. Может, стоит пока взять паузу и обратить внимание на ресурсы», — цитирует Орлова Sport24.

Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.