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    Орлов: Лучше оставаться в Европе. Переход в Азию — слом всей системы

    Футбол РФС Сборная России Футбол России ФИФА УЕФА
    Спортивный блогер Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «У меня поменялось мнение на этот счет, но все-таки лучше оставаться в Европе. Мы — европейцы. События могут поменяться в один миг.

    Если мы планируем идти в Азию, надо сначала узнать, пустят ли нас туда. Нужно просчитать все риски. Потому что переход в Азию — слом всей системы, трата огромных денег и неизвестно, что к чему.

    Но с другой стороны — играть же надо. Может, стоит пока взять паузу и обратить внимание на ресурсы», — цитирует Орлова Sport24.

    Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

    Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

    Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

    Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

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