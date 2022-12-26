Турецкий агент: У нас есть много талантливых футболистов, которые могут играть в России

Турецкий футбольный агентзаявил, что турецкие футболисты готовы играть в чемпионате России.

«Есть много талантливых турецких футболистов, которые могут играть в России. Эти страны и их культуры очень близки друг к другу. Я думаю, что большое количество турецких игроков могут внести свой вклад в РПЛ.

Я все еще не могу понять, почему российские клубы ищут качественных футболистов настолько далеко от Турции. Наши игроки могут очень быстро адаптироваться к условиям в России и сразу же помочь командам.

Зачем далеко ходить? Мы всегда открыты для совместной работы!», — приводит слова агента Sport24.

Чебеджи представляет интересу полузащитника Юсуфа Языджи, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за ЦСКА.