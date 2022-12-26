Кассано: Месси взял сборную Аргентины за руку и отвел на вершину мира

Бывший футболист сборной Италиипризнался, что его впечатлила игра капитана сборной Аргентинына чемпионате мира в Катаре.

«В 35 лет он за семь матчей забил семь голов и отдал четыре результативных паса. Если кто-нибудь найдет игрока, который в 35 лет покажет на чемпионате такую же игру, окажет решающее влияние во всех матчах, будет играть так же стабильно — я готов его выслушать.

Но никто никогда не делал ничего подобного. Причем в этой хорошей команде два парня, Энцо Фернандес и Хулиан Альварес, начинали турнир на скамейке, а Ди Мария проявил себя только в финале.

А Месси взял их всех за руку и отвел на вершину мира. Он сделал нечто немыслимое. Он играл на нескольких позициях, играл в роли девятого, десятого, одиннадцатого, седьмого, восьмого номеров, как говорит Гвардиола. И был лучшим.

Я рад за него, за его семью, они настрадались из-за прежних поражений Аргентины», — приводит слова Кассано Mondo Napoli.

Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022. В финале сборная Аргентины выиграла у Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).