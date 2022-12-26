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    Кассано: Месси взял сборную Аргентины за руку и отвел на вершину мира

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    Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано признался, что его впечатлила игра капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «В 35 лет он за семь матчей забил семь голов и отдал четыре результативных паса. Если кто-нибудь найдет игрока, который в 35 лет покажет на чемпионате такую же игру, окажет решающее влияние во всех матчах, будет играть так же стабильно — я готов его выслушать.

    Но никто никогда не делал ничего подобного. Причем в этой хорошей команде два парня, Энцо Фернандес и Хулиан Альварес, начинали турнир на скамейке, а Ди Мария проявил себя только в финале.

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    • А Месси взял их всех за руку и отвел на вершину мира. Он сделал нечто немыслимое. Он играл на нескольких позициях, играл в роли девятого, десятого, одиннадцатого, седьмого, восьмого номеров, как говорит Гвардиола. И был лучшим.

    Я рад за него, за его семью, они настрадались из-за прежних поражений Аргентины», — приводит слова Кассано Mondo Napoli.

    Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022. В финале сборная Аргентины выиграла у Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

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