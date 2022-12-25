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    Коутиньо покинет «Астон Виллу»

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    Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо будет искать новый клуб. Об этом сообщает Football Insider.

    Филиппе Коутиньо
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    Филиппе Коутиньо

    Стало известно, что английский клуб дал разрешение 30-летнему футболисту начать поиски нового клуба. Руководство «Астон Виллы» отметило, что рассчитывает на разрешение ситуации в ближайшее трансферное окно.

    Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» в мае 2022 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги бразильский футболист сыграл в 12 матчах и результативными действиями не отметился.

    Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Коринтианса».

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