Коутиньо покинет «Астон Виллу»

Филиппе Коутиньо Фото: globallookpress.com
Стало известно, что английский клуб дал разрешение 30-летнему футболисту начать поиски нового клуба. Руководство «Астон Виллы» отметило, что рассчитывает на разрешение ситуации в ближайшее трансферное окно.
Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» в мае 2022 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги бразильский футболист сыграл в 12 матчах и результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Коринтианса».