Коутиньо покинет «Астон Виллу»

Полузащитникбудет искать новый клуб. Об этом сообщает Football Insider.

Стало известно, что английский клуб дал разрешение 30-летнему футболисту начать поиски нового клуба. Руководство «Астон Виллы» отметило, что рассчитывает на разрешение ситуации в ближайшее трансферное окно.

Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» в мае 2022 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги бразильский футболист сыграл в 12 матчах и результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Коринтианса».