«Оренбург» надеется выкупить защитника Хотулева у «Зенита»

Спортивный директоррассказал, что клуб намерен выкупить узащитника

В «Оренбурге» Хотулев выступает на правах аренды с февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что трансфер обойдется клубу примерно в 30 миллионов рублей.

«Надеемся оформить выкуп Данила Хотулева, если не будет никаких технических проблем. Думаю, сделку закроем до Нового года.

Сейчас все на стадии переговоров между клубами. Сам же Хотулев пока об этом не знает», — приводит слова Андреева Sport24.

Хотулев является воспитанником «Зенита» и тольяттинской академии имени Коноплева. В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел за «Оренбург» 12 матчей во всех турнирах.