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    Абрахам: Все команды хотят получить Моуринью

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    Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал возможное назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера сборной Португалии.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Моуринью — отличный тренер. Конечно, все команды его хотят. Быть в сфере интересов сборной Португалии — это большая честь.

    Я уверен, что сейчас тренер сосредоточен на "Роме". Мы много читали разной информации, но не обсуждали это с Моуринью.

    Он всегда старается помочь нам стать лучше, мы сосредоточены на второй части сезона. Моуринью — тот тренер, который мне нужен», — приводит слова Абрахама La Gazzetta dello Sport.

    После 15 матчей в итальянской Серии A «Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице с 27 очками в активе.

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