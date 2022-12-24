Абрахам: Все команды хотят получить Моуринью

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
«Моуринью — отличный тренер. Конечно, все команды его хотят. Быть в сфере интересов сборной Португалии — это большая честь.
Я уверен, что сейчас тренер сосредоточен на "Роме". Мы много читали разной информации, но не обсуждали это с Моуринью.
Он всегда старается помочь нам стать лучше, мы сосредоточены на второй части сезона. Моуринью — тот тренер, который мне нужен», — приводит слова Абрахама La Gazzetta dello Sport.
После 15 матчей в итальянской Серии A «Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице с 27 очками в активе.