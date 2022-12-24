Абрахам: Все команды хотят получить Моуринью

Форвардпрокомментировал возможное назначениена пост главного тренера сборной Португалии.

«Моуринью — отличный тренер. Конечно, все команды его хотят. Быть в сфере интересов сборной Португалии — это большая честь.

Я уверен, что сейчас тренер сосредоточен на "Роме". Мы много читали разной информации, но не обсуждали это с Моуринью.

Он всегда старается помочь нам стать лучше, мы сосредоточены на второй части сезона. Моуринью — тот тренер, который мне нужен», — приводит слова Абрахама La Gazzetta dello Sport.

После 15 матчей в итальянской Серии A «Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице с 27 очками в активе.